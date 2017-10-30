Запастись терпением: комиссия Освальда отсрочила решение по лыжникам РФ

Источник: РИА "Новости"

По итогам заседания, которое продолжалось около десяти часов, решение так и не было вынесено. По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которые она озвучила журналистам на выходе после окончания совещания, «короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели».

История вопроса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) еще 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортивный арбитражный суд (CAS) 15 мая принял решение продлить отстранение до 31 октября.

Таким образом, россияне не смогли принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, состоявшемся в конце февраля-начале марта в финском Лахти. «Когда вынесли решение CAS, я был очень зол, это не описать словами, переживал те же эмоции, что и ребята», — заявил тогда российский лыжник Сергей Устюгов.

«Ни за что, просто так! Любой мог оказаться в этой ситуации из тех, кто был в Сочи. И я мог оказаться, — добавил спортсмен. — Это очень неприятная ситуация. Алексей Петухов был здесь, я спросил его: “Ты как?” Он ответил, что вроде бы неплохо, но внутри все бурлит! Сегодня Женька Белов написал — немного нецензурно…».

МОК в июле после первой части доклада Макларена создал две комиссии. Одна из них, дисциплинарная во главе с Освальдом, занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи.

Оппоненты требуют дисквалификации сборной и аннулирования результатов Сочи

Как рассказала в понедельник Вяльбе, Освальд на заседании комиссии в итоге объявил, что ему, чтобы разобраться в деле с отстраненными российскими лыжниками, нужно еще время.

«Сказать, что мы вышли в прекрасном настроении, не могу, потому что двоякая ситуация, — подчеркнула глава ФЛГР. — Сильный напор был со стороны наших оппонентов, что у нас систематический допинг в легкой атлетике, это все разоблачилось и так далее. Адвокаты подталкивали, что надо обсуждать конкретных спортсменов и конкретные проблемы. Надеюсь, Освальд это услышал, потому что в конце он сказал, что надо еще время, чтобы разобраться в ситуации».

Елена Вяльбе | Источник: РИА

Выяснилось, что в распоряжении комиссии МОК оказались новые документы, пришедшие буквально накануне — бумаги от Макларена и информатора WADA экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Освальд отметил, что в принципе в этих новых бумагах ничего нового нет. Все только на словах Родченкова, которые некоторые наши оппоненты считают абсолютно правдивыми. Хотя там абсолютная ложь», — сказала Вяльбе.

«Нам пообещали, что короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели. Скоро первые старты ведь. Вопрос того, что дисквалификация до 31 октября, поднимался, но мы согласились с тем, чтобы вынесли уже окончательное решение», — продолжила она.

По словам главы ФЛГР, главный оппонент отстраненных российских лыжников на заседании комиссии Освальда требовал дисквалификации для всей команды и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Сочи, но решение, как подчеркивалось, должен принимать МОК.

«Решение должен принимать МОК, а дисквалификация для всей команды и аннулирование результатов Сочи — это только пожелания наших оппонентов. Мы готовы подождать еще неделю или даже две», — сказала Вяльбе.

Проблема Легкова

Макларен представил две части своего доклада в июне и декабре 2016 года. В нем он, в частности, утверждал, что Родченков лично проверял пробирки, предназначенные для замены, чтобы они не были положительными. Затем их транспортировали в здание ФСБ, которое было рядом с лабораторией, а уже потом осуществлялась подмена. Утверждалось со слов неназванных экспертов, что внутри пробирок были царапины, а это косвенно означает, что их вскрывали. При этом Макларен не называл ни видов спорта, ни фамилий спортсменов.

Вяльбе в понедельник рассказала, что пробирки проверяла комиссия при университете Лозанны. «Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было. Наверное, самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова. Он тоже выступал сегодня. Но, собственно говоря, других доказательств нет», — сообщила она.

Александр Легков | Источник: РИА

Сам Легков позднее заявил корреспонденту «Р-Спорт»: «Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов. Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать. Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь».

Шаповалова же в разговоре с журналистами отметила, что хочет, «чтобы быстрее все решилось положительно в нашу сторону и скорее начать выступать».