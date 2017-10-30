Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября

Источник: РИА "Новости"

Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи Легкова, призера чемпионата мира Евгения Белова и еще четырех российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, после — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

«Оперативная часть решения ожидается завтра. Когда точно, не известно», — сообщил Вишеманн.

Дела рассматривала дисциплинарная комиссия МОК, которая последний год занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи с использованием методики, которая позволяет распознать, проводились ли с ними какие-либо манипуляции.

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Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.