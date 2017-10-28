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00:45 (мск), источник: ТАСС

Горнолыжный кубковый сезон стартует гигантским слаломом в австрийском Зельдене

ТАСС, 28 октября. Розыгрыш Кубка мира по горнолыжному спорту стартует в субботу в австрийском Зельдене, где пройдут соревнования в гигантском слаломе. В новом сезоне лидером российской сборной вновь станет выступающий в слаломе Александр Хорошилов.

В кубковом турнире в олимпийский сезон по традиции будут определены лучшие в дисциплинах скоростной спуск, слалом-супергигант, гигантский слалом, слалом и в комбинации, а также в общем зачете. В течение пяти месяцев состоятся 20 этапов — в Австрии, Финляндии, Канаде, США, Франции, Италии, Норвегии, Швейцарии, Германии, Швеции и Словении. Завершится кубковый сезон в середине марта в шведском Оре. В разных видах горнолыжного спорта пройдут от пяти до 12 стартов.

1 января в Осло пройдет городской этап, в норвежской столице состоятся соревнования по слалому. Женские старты Кубка мира большей частью пройдут в тех же местах, где и мужские. В России кубковые этапы по горнолыжному спорту вновь не запланированы — в последний раз Москва приняла этап по параллельному слалому в январе 2013 года.

В Зельдене в составе сборной России выступят Павел Трихичев и Александр Андриенко, в женском гигантском слаломе россиянки представлены не будут. Сборная России по техническим дисциплинам готовилась к сезону в хорватском Порече и в Австрии, в кубковых стартах примут участие также Хорошилов, Евгений Пясик, Семен Ефимов, Никита Алехин, Ксения Алопина, Кристина Крюкова, Александра Прокопьева, Юлия Плешкова, Анастасия Силантьева и Анастасия Романова. Мужская команда в скоростных дисциплинах (Артем Бородайкин и Иван Кузнецов) в октябре тренировалась в подмосковном Новогорске, а также в Швейцарии и Австрии.

Надежда на Хорошилова

Основные надежды, в том числе и на олимпийские медали, вновь возлагаются на выступающего в слаломе Хорошилова, который в прошлом сезоне занимал призовые места на кубковых этапах. Впрочем, побороться за малый хрустальный глобус Хорошилову так и не удалось — в зачете слалома победил австриец Марцель Хиршер, который стал первым и в генеральной классификации, опередив норвежцев Хьетиля Ярнсруда и Хенрика Кристофферсена.

Первый Кубок мира по горнолыжному спорту был разыгран в 1967 году, его обладателями стал француз Жан-Клод Килли, который с 1995 по 2014 год был членом Международного олимпийского комитета, и Нэнси Грин из Канады. Австрийцы Марцель Хиршер и Аннемари Прелль выиграли Кубок мира по шесть раз.

По количеству побед на кубковых этапах лидируют швед Ингемар Стенмарк (86) и американка Линдси Вонн (77), которая собирается выступать в мужских стартах.

В прошлом сезоне главный приз достался Хиршеру (в пятый раз подряд) и 22-летней американке Микаэле Шиффрин, которая победила впервые.

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