Сенсационная развязка дела Легкова и Белова: куда пропали царапины?

Источник: AFP 2017

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ЛЫЖНИКОВ

В документе, который оказался в распоряжении «СЭ», около 40 страниц. Значительную часть из них занимает пересказ доклада Макларена и показаний бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Напомним, подопечные Кристофа Вишеманна — олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков и Евгений Белов — получили обвинения от МОК в махинациях с пробами во время Игр в Сочи. Обвинения эти основаны на трех факторах:

— фамилии спортсменов упоминаются в так называемом «Дюшес-листе» — то есть списку атлетов, которым Родченков якобы давал допинговый коктейль собственного изобретения с использованием стероидов;.

— фамилии спортсменов упоминаются в списках планируемых медалистов по дням, пробы которых — согласно опять показаниям Родченкова — должны были быть вскрыты;.

— на пробах спортсменов, взятых на Играх в Сочи, были обнаружены царапины, что свидетельствует о том, что они действительно вскрывались и были подменены.

Сейчас Легков и Белов, вместе с еще четырьмя товарищами по лыжной сборной (Алексеем Петуховым, Максимом Вылегжаниным, Юлией Ивановой и Евгенией Шаповаловой) временно отстранены от участия в соревнованиях. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), назначив для международной федерации дедлайн для продления отстранения — 31 октября.

Таким образом, если на слушаниях в понедельник решения по лыжникам вынесено не будет, они получат право выступать. Есть еще вариант, при котором отстранение продлят на месяц или чуть больший срок — до выяснения обстоятельств. Это довольно вероятно, учитывая, что обычно МОК долго готовит решения по дисквалификациям и не выносит их прямо в день слушаний.

Из позиции Вишеманна становится очевидно, что ни один из пунктов позиции обвинения не является бесспорным. Против каждого из трех у защиты есть весомые — и порой абсолютно убийственные — аргументы. Рассмотрим их поподробнее.

Евгений БЕЛОВ | Источник: AFP 2017

ПОЧЕМУ ДЮШЕС-ЛИСТУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ

Позиция Родченкова состоит в том, что спортсмены из «Дюшес-листа» были защищены и могли спокойно употреблять допинг. Но даже сам Родченков не мог знать, все ли спортсмены из списка пользовались этой защитой. Непосредственно из рук в руки Родченков никому стероидов не давал. А значит, никогда не видел, чтобы лыжники употребляли допинг, и не ловил их на «грязных» пробах.

То же самое относится и к списку медалистов. Это косвенные улики, которые могут быть приняты во внимание МОК — а могут и не быть. Напрямую о факте нарушения антидопинговых правил они не говорят. Подопечные Вишеманна заняли вполне предсказуемую позицию. Они утверждают, что допинг никогда не употребляли, ни о каких списках и/или подмене проб даже не слышали, «чистую» мочу для подмен не сдавали, и вообще все делали строго по правилам. Мол, мы сдали пробу, она была «чистой» — и даже если кто-то впоследствии ее вскрыл, то это уже не наша забота. Попробуйте доказать наше соучастие — доказательств-то нет и быть не может.

Позицию россиян усиливают и вполне солидные аргументы. Так, сроки обнаружения «Дюшес-коктейля» в пробе колеблются от 12 до 19 дней. Чтобы коктейль дал реальную прибавку к результату, его следовало употреблять систематически на протяжении сезона, а не только в день старта. В то же время, и Легков, и Белов в течение зимы-2013/14 сдали по 19 допинг-тестов, которые проверялись в западных лабораториях. Ни разу между тестами не прошло более 19 дней. И все эти пробы были чистыми. То есть, лыжники точно не употребляли коктейль в ходе сезона — иначе они бы попались.

Пить «Дюшес» же непосредственно накануне стартов в Сочи было бессмысленно. Однократное употребление коктейля могло бы дать мизерную прибавку к результату, но означало огромный риск лишиться вообще всего.

Александр ЛЕГКОВ | Источник: Reuters

КОГО ТОЧНО ОПРАВДАЮТ

Самым тонким моментом в позиции защиты могли бы стать царапины на пробах. Напомним, по заказу комиссии МОК под руководством Денниса Освальда университет Лозанны провел специальное исследование. Оно позволило выявить, какие из проб «Б» 28 спортсменов из «Дюшес-листа» действительно вскрывались, а какие — нет. Доказательством вскрытия ученые считали так называемые Т-образные царапины. Согласно их выводам, царапины такой формы могли появиться с внутренней стороны пробирок только при вскрытии, и никак иначе. Чем больше Т-образных царапин — тем выше вероятность того, что были махинации. Если царапин крайне мало или их нет — проба не вскрывалась.

Результаты работы лозаннских ученых сенсационны. Более того, по каждому из спортсменов-лыжников они разные. Вишеманн поделился с «СЭ» промежуточными выводами, не называя фамилий. Итак, у кого-то из пары Легков — Белов:

— все пробы абсолютно чистые без следов вскрытия;.

— в категорию «защищенных» (то есть якобы вскрытых) попала только одна из трех сданных проб.

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Более того, по факту оказалось, что у двух третей проб спортсменов из «Дюшес-листа» царапин нет — и эти люди чисты. В то же время, есть спортсмены не из «Дюшес-листа», у кого царапины были обнаружены. Эти результаты полностью разрушают позицию обвинения.

Выходит, Родченков огульно обвинил как минимум одного из лыжников, чьи пробы на самом деле не вскрывались. И присутствие этого спортсмена в «Дюшес-листе» ни о чем не говорит — царапин-то на пробирках нет. Две трети указанных проб мимо — слишком высокий процент ошибок, чтобы считать свидетеля надежным. Родченков либо не компетентен, либо — что более вероятно — дает ложные показания, исходя из каких-то своих личных интересов. И эти показания рушат целые карьеры и жизни ни в чем не виновных людей.

— Я проведу юридическую и научную экспертизу анализа проб на предмет вскрытия, — заявил Вишеманн «СЭ». — Я предлагаю всем задействованным спортсменам и их представителям прислать мне свои результаты вместе с кодом, которым они были зашифрованы в докладе Макларена. Я обязуюсь не публиковать и не передавать никому эти данные, и использовать их только в научных и юридических целях. Это будет абсолютно анонимно, и после оценки я удалю все данные.

Адвокат Легкова и Белова действует абсолютно верно. Как мы убедились, позиция обвинения и МОК крайне противоречива, а научные данные ее зачастую опровергают. Если наши спортсмены объединятся и начнут действовать сообща, шансов на справедливость у них точно будет больше, чем по отдельности.