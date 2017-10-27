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27 октября, источник: ЕАН

В Екатеринбурге сегодня открывается горнолыжный сезон

Расположенный на территории Екатеринбурга спортивный комплекс «Уктус» заявил о начале горнолыжного сезона.

Запуск подъемников на горе запланирован на 15:00. «Официальное открытие — в 18:00. В 19:00 — салют. Подъемы в честь открытия — бесплатно. Катаемся до 22:00», — говорится в информации, размещенной в пабликах СК в соцсетях.

Напомним, синоптики в эти выходные прогнозируют относительно теплую и снежную погоду.
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