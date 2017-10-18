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12:59 (мск), источник: ТАСС

Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников пройдет 30 октября

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по делам шести отстраненных российских лыжников пройдет 30 октября в штаб-квартире организации в Лозанне. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Заседание пройдет 30 октября в штаб-квартире МОК в Лозанне», — сказала Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем — в Спортивно-арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

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