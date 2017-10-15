Революция в лыжах: скиатлон и классический спринт отменяются

Источник: Спорт-Экспресс

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) выступила с революционными идеями, которые могут полностью изменить картину проведения соревнований в лыжных гонках. Уже в послеолимпийском сезоне из календаря могут исчезнуть скиатлоны и спринты классическим стилем.

Лыжные гонки за последние десятилетия изменились довольно сильно. Появились спринтерские гонки и дистанции с общего старта, уже несколько лет подряд проводится многодневка «Тур де Ски». Все это настолько изменило специфику соревнований, что наша легендарная лыжница Тамара Тихонова даже смеялась: «Слава богу, новые гонки появились уже после того, как я закончила карьеру. А то бы ничего и не выиграла». Тем не менее в плане популярности лыжи продолжают проигрывать биатлону и даже соседям по собственной международной федерации — горным лыжам и сноуборду. Это заставило чиновников FIS задуматься об очередных реформах. На этот раз более глобальных, чем когда-либо.

ПОЧЕМУ КУБКИ МИРА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЭСТАФЕТЫ.

На недавнем исполкоме FIS в Цюрихе со своими предложениями выступили руководители комитета по лыжным гонкам легендарный норвежский лыжник Вегард Ульванг и Пьер Минерей. Вот какие идеи они представили:

— Отмена скиатлонов (гонок с переодеванием лыж классическим и коньковым стилями) на 15 и 30 км.

— Введение гонок преследования на 15 и 30 км по итогам гонок с раздельным стартом на 10 и 15 км.

— Отмена классических спринтов, все спринты проводить свободным стилем с элементами ски-кросса, такими как прыжки.

— Командный спринт со смешанным составом участников: один мужчина и одна женщина.

— Сокращение дистанции в мужской эстафете с 10 до 7,5 км.

Список получился сенсационный и довольно неочевидный. Ведь те же скиатлоны считаются очень зрелищной дисциплиной и появились в программе соревнований относительно недавно.

— Скиатлон сложно включать в Кубок мира, — прокомментировал Ульванг. — Так как это общий старт, нужны широкие трассы, а также два разных круга для классической и коньковой частей гонки. По причине двух разных кругов его также тяжело показывать по телевидению. А когда дисциплину сложно проводить в рамках Кубка мира, возникает вопрос, должны ли мы проводить ее на главных стартах сезона.

Правда, тут Ульванг лукавит. Ведь эстафета — самый что ни на есть зрелищный и базовый формат почти для любого циклического вида спорта — в рамках нынешнего сезона Кубка мира не будет проведена ни разу. Что не мешает ей оставаться обязательной частью программы Олимпиад и чемпионатов мира. Почему нельзя было включить хотя бы парочку эстафет в программу Кубка мира 2017−2018 годов — непонятно. Ведь теперь, выбирая олимпийский состав, команды вынуждены будут действовать вслепую. Ни одной возможности для эксперимента накануне Пхенчхана ни у кого не будет.

Сокращение дистанции в мужской эстафете, с одной стороны, сделает возможным участие спринтеров и повысит конкуренцию в целом. Но с другой — это потребует дополнительных трасс и усилий от организаторов. Что в свете отмены скиатлонов как раз по этой причине тоже выглядит не совсем логичным.

РЕФОРМЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ ДЛЯ РОССИИ.

Если скиатлон для лыж относительно новая дисциплина и его отмена на революцию все же не тянет, идея ликвидировать спринт классическим стилем действительно крайне смелая. Ведь до сих пор спринты проводились только обоими стилями и чередовались по годам — если в Сочи-2014 личный спринт бежали «коньком», то в Пхенчхане-2018 побегут «классикой». C командным спринтом все наоборот — на Играх-2018 он будет проводиться свободным стилем.

Если следовать примеру остальных видов спорта, логично для лыж было бы добиться одновременного проведения спринтов обоими стилями на всех крупных соревнованиях. Ведь, например, в плавании нет такого, что одну и ту же дистанцию на одной Олимпиаде плывут кролем, а на следующей — например, брассом. Или в легкой атлетике через раз прыгают просто в длину или тройным.

Классический и свободный стили в лыжах сейчас ушли настолько далеко друг от друга, что «узкие специалисты» получают свой олимпийский шанс всего лишь раз в восемь лет. Что не может способствовать популярности и только запутывает болельщиков, которые не успевают запоминать постоянно меняющихся победителей.

Но «пробить» увеличение олимпийской программы международная федерация не может либо не хочет. Поэтому появилось предложение классический спринт просто отменить как менее зрелищный по сравнению с коньковым. В тот, в свою очередь, предлагается внедрить элементы из дисциплины ски-кросс — то есть небольшие горки и трамплины.

Как это будет выглядеть на практике, пока не совсем понятно. Но если даже небольшая часть из этих реформ будет реализована, это полностью изменит расстановку сил. И вряд ли российские лыжники, которые традиционно хороши в «классике» и не слишком сильны в экстремальных горных спусках, от этого выиграют.

Пока техком FIS отложил рассмотрение вопроса до завершения олимпийского сезона. То есть наступающей зимой все точно остается как есть, но вот затем возможны любые варианты. И если Россия хочет принять участие в обсуждении будущего лыжных гонок, делать это нужно сейчас. Иначе потом дискуссия, которая ведется в западных странах, может вывести дело в совершенно нежелательное для нас русло.

«ЛЫЖНИКАМ НАДО СОЗДАВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ».

Старший тренер спринтерской сборной России Юрий Каминский крайне скептически высказался по поводу готовящихся реформ.

— Давайте для примера сравним легкую атлетику и лыжные гонки, — начал Каминский. — В 1970-х годах лыжи были даже популярнее. Сейчас же в легкой атлетике существует масса дисциплин, которых с каждым годом все больше, коммерческие соревнования вроде «Бриллиантовой лиги», растущий интерес телевидения… Лыжи же никак не могут поднять голову, хотя сам по себе вид спорта тоже стал гораздо интереснее. Появились городские спринты, гонки с общего старта…

— В чем тогда, на ваш взгляд, проблема?

— На мой взгляд, развитию нашего вида спорта вредит пребывание в одном сообществе с горными лыжами, сноубордом и прочими. Надо отделяться, создавать отдельную федерацию и дальше развиваться самостоятельно. Вот, например, в плавании — проводятся же дистанции четырьмя разными стилями. Почему того же самого нельзя сделать в лыжах?

— Считается, что классический спринт заметно уступает коньковому в плане зрелищности.

— Почему же?! Так могут считать разве что Ульванг и его коллеги. Или норвежцы, которые стали в этой дисциплине проигрывать. Зрелищность, на мой взгляд, определяется прежде всего борьбой на финише. Больше борьбы на последних метрах, чем в классическом спринте, нет вообще нигде. Только у одного Никиты Крюкова я могу вспомнить штук пять потрясающих финишей, когда он вырывался вперед с пятых-шестых мест. В том же коньковом спринте такое уже невозможно. А тут тебе никто не мешает, ты выбираешь лыжню и финишируешь! Вспомните, как норвежец Одд Бьорн Хьелмсет выбрасывал ногу на финише или как Никита побеждал на этапе Кубка мира в Стокгольме — это разве не зрелищно?!

— Как вы относитесь к идее ввести в коньковый спринт элементы ски-кросса? У вас есть понимание, как это может выглядеть?

— Чиновники из федерации, очевидно, считают, что зрелищность — это не тактическая борьба, не финишные разборки, а когда все сталкиваются и падают. Если нововведения реализуют, это полностью изменит картину проведения соревнований и портрет спринтера в целом. Нужна будет другая подготовка, другие качества, другой инвентарь… Это будет просто другой вид спорта, и целая группа нынешних спортсменов просто лишится возможности реализовать себя. К тому же, получается, с отменой классического спринта и внедрением элементов ски-кросса мы уходим от городских спринтов, а это самый зрелищный формат для телевидения. В чем тут логика, я понять не могу.

— Что можете сказать по поводу предложения сделать формат командного спринта смешанным?