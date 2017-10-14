Призовые за победу на этапе КМ по лыжным гонкам снизятся с €13 до €8,7 тыс

Источник: РИА "Новости"

Ранее на заседании исполнительного комитета FIS в Цюрихе был утвержден новый формат распределения призовых, основанный на предложениях самих лыжников. Теперь призовые будет получать большее число спортсменов. €35 тыс. будут распределятся среди лыжников, вошедших в топ-20.

За победу на этапе лыжник получит €8,7 тыс., тогда как ранее он заработал бы €13 тыс. За второе место положено €6,5 тыс. (ранее — €8,7 тыс.), за третье — €4,3 тыс. (не изменилось).

За победу на «Тур де Ски» полагаются призовые в размере €47 тыс. (ранее — €84,8 тыс.), за второе место — €34,7 тыс. (ранее — €43,4 тыс.), третье — €23,4 тыс. (ранее — €26 тыс.).