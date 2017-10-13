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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

Вяльбе заявила, что ждет лишь позитивного решения по отстраненным лыжникам РФ

РАМЗАУ (Австрия), 13 окт — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила в интервью корреспонденту «Р-Спорт», что не допускает даже мысли о том, что после 31 октября отстранение шестерых российских лыжников не прекратится.

Источник: РИА "Новости"

Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов на данный момент остаются временно отстраненными от соревнований. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) данное отстранение действует до 31 октября, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не предъявит спортсменам обвинений в нарушении антидопингового кодекса.

«Я вообще не думаю о том, что решение, которое будет озвучено 31 октября, может оказаться отрицательным: не имею права держать в голове подобные мысли, — сказала Вяльбе в интервью корреспонденту агентства. — Мысль материальна, я в этом убеждалась много раз, зачем же сейчас сама буду притягивать какие-то нежелательные события?».

«Поэтому на известную всем дату смотрю лишь с той позиции, что это день, после которого шесть наших спортсменов вернутся в строй и будут продолжать готовиться к Олимпийским играм», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

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