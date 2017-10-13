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09:00 (мск), источник: Газета.Ру

FIS может сократить длину мужской эстафеты

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) может сократить длину этапов в мужской эстафете на чемпионатах мира и Олимпийских играх с 10 до 7,5 км.

Источник: РИА "Новости"

Голосование по поводу этого предложения состоится в мае 2018 года, сообщает NRK.

Глава Комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг сомневается в том, что эти изменения вступят в силу. «Я не уверен, что в формат эстафеты будут внесены изменения. 4×10 км — гонка с очень сильными традициями. Но мы обсудим это, а потом посмотрим на предложения на голосовании», — сказал он.

Отмечается, что этапы мужской эстафеты сохраняют 10-километровую длину на протяжении всей истории своего существования — с момента дебюта на Олимпиаде-1936 и на чемпионате мира — 1937. Тем не менее, на Кубке мира в 2012-м эстафета была сокращена до 4×7,5 км.

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