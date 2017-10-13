FIS может сократить длину мужской эстафеты

Глава Комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг сомневается в том, что эти изменения вступят в силу. «Я не уверен, что в формат эстафеты будут внесены изменения. 4×10 км — гонка с очень сильными традициями. Но мы обсудим это, а потом посмотрим на предложения на голосовании», — сказал он.