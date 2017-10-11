Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Матавин, Котик, Хазетдинов и Васильев победили на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
Николай Матавин, Кирилл Котик, Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев показали результат 900,7 балла.
Серебро взяла первая команда Нижегородской области (Михаил Максимочкин, Никита Товкес, Роман Трофимов и Денис Корнилов — 896,5 балла), бронза у второй команды Нижегородской области (Максим Мигачев, Александр Шувалов, Сергей Шулаев и Иван Ланин — 741,7).