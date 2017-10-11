Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
Секс сокращает жизнь
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс0
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
СМИ, сообщившее о «смерти» Хворостовского, объяснилось
«Неправда!»: директор Хворостовского ответил СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
10:57 (мск), источник: Р-Спорт

Матавин, Котик, Хазетдинов и Васильев победили на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Мужская команда Московской области-Башкортостана завоевала золотые медали летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Сочи.

Николай Матавин, Кирилл Котик, Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев показали результат 900,7 балла.

Серебро взяла первая команда Нижегородской области (Михаил Максимочкин, Никита Товкес, Роман Трофимов и Денис Корнилов — 896,5 балла), бронза у второй команды Нижегородской области (Максим Мигачев, Александр Шувалов, Сергей Шулаев и Иван Ланин — 741,7).

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Шарапова выиграла стартовый матч на турнире в Тяньцзине
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь