Россия в сезоне-2018/19 примет международный тур по прыжкам с трамплина среди женщин
Российские города Нижний Тагил и Чайковский примут в сезоне-2018/19 международный тур по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Российские города Нижний Тагил и Чайковский примут в сезоне-2018/19 международный тур по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Решение было принято в рамках встречи представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе.
«Была презентация этого тура на традиционной встрече представителей FIS. Это два соревнования в Нижнем Тагиле и Чайковском в рамках женского Кубка мира. Это было предложение от российской стороны, в FIS его приняли. Это на следующий соревновательный сезон, не на этот», — сообщили в
«Такого тура женского еще не было. У мужчин есть “Турне четырех трамплинов”, хотелось создать альтернативу», — добавили в