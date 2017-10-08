Россия в сезоне-2018/19 примет международный тур по прыжкам с трамплина среди женщин

«Была презентация этого тура на традиционной встрече представителей FIS. Это два соревнования в Нижнем Тагиле и Чайковском в рамках женского Кубка мира. Это было предложение от российской стороны, в FIS его приняли. Это на следующий соревновательный сезон, не на этот», — сообщили в пресс-службе федерации по телефону.