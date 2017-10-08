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18:46 (мск), источник: Р-Спорт

Россия в сезоне-2018/19 примет международный тур по прыжкам с трамплина среди женщин

Российские города Нижний Тагил и Чайковский примут в сезоне-2018/19 международный тур по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

Решение было принято в рамках встречи представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе.

«Была презентация этого тура на традиционной встрече представителей FIS. Это два соревнования в Нижнем Тагиле и Чайковском в рамках женского Кубка мира. Это было предложение от российской стороны, в FIS его приняли. Это на следующий соревновательный сезон, не на этот», — сообщили в пресс-службе федерации по телефону.

«Такого тура женского еще не было. У мужчин есть “Турне четырех трамплинов”, хотелось создать альтернативу», — добавили в пресс-службе.

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