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19:39 (мск), источник: Р-Спорт

FIS утвердила проведение этапов КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин 1—3 декабря, сообщается на официальном сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в пятницу в Цюрихе на традиционной встрече представителей FIS состоялось обсуждение календарей Кубка мира.

«Как сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, Нижний Тагил был утвержден местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (1—3 декабря 2017 года)», — говорится в сообщении.

Федерация отмечает, что нижнетагильский комплекс трамплинов «Аист» в третий раз в своей истории примет этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

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