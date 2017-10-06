FIS утвердила проведение этапов КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в пятницу в Цюрихе на традиционной встрече представителей FIS состоялось обсуждение календарей Кубка мира.

«Как сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, Нижний Тагил был утвержден местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин ( 1—3 декабря 2017 года)», — говорится в сообщении.