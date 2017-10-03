Солдат Вонн. В горных лыжах грядет революция?
Знаменитая американка Линдси Вонн хочет повторить путь героини Деми Мур в знаменитом фильме «Солдат Джейн» и устроить гендерный переворот.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Вонн заявила, что в стартующем сезоне хотела бы выступить в мужских соревнованиях. Руководство сборной США и местная федерация поддержали инициативу спортсменки и направили запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), которая рассмотрит его и до конца недели вынесет решение.
— Это то, что я хочу сделать для самой себя, — сказала Вонн. — Если я могу тренироваться вместе с мужчинами и быть на одном уровне, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла столько гонок среди женщин, так почему не могу перейти на следующий уровень? А мужские соревнования — это следующая ступень.
При этом речь не идет о выступлениях на постоянной основе. Вонн хочет принять участие только в одном старте — этапе Кубка мира в канадском
— В этом сезоне я сконцентрируюсь на Олимпийских играх, — сказала американка. — Да, я могу побить рекорд по победам на Кубке мира, но, думаю, лучше отложить это на следующий год и сосредоточиться на Играх.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ВАЖНО?
Да, потому что 32-летняя Вонн — настоящая легенда горных лыж и одна из самых успешных представительниц зимних видов спорта в истории США. На ее счету четыре победы в общем зачете Кубка мира — больше нет ни у кого, золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, два золота чемпионатов мира. Медалей могло быть и больше, но Игры-2014 в Сочи она пропустила
Достижения Вонн можно перечислять еще долго. Назовем два. У американки — 20 малых Кубков мира за победы в различных дисциплинах, и это рекорд, причем как для мужчин, так и для женщин. У знаменитого шведа Ингемара Стенмарка 19 хрустальных глобусов. И, кроме того, на счету Вонн 77 побед на этапах Кубка мира — больше нет ни у одной горнолыжницы. У Стенмарка — 85 побед, и американка, заявившая, что будет выступать еще два сезона, намерена побить это достижение.
Представьте, что лучшая теннисистка современности Серена Уильямс заявилась бы в серьезный, не выставочный мужской турнир, и ей бы разрешили сыграть — эффект был бы примерно таким же.
И, что очень важно, Вонн — это не только «голы, очки, секунды». Она — настоящая селебрити, даром что обладает сногсшибательной внешностью. Вонн снималась для Sports Illustrated в известной серии Swimsuit Edition, где спортсменки позируют в нарисованных купальниках. За ее романом со знаменитым гольфистом Тайгером Вудсом, длившемся с 2013 по 2015 год, внимательно следила вся бульварная пресса США.
И участие Вонн в мужских соревнованиях, безусловно, привлекло бы колоссальное внимание и к этапу в
ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ШАНСЫ?
Многие специалисты полагают, что нет.
— Это чисто рекламный ход, который мог прийти в голову только американцам, — считает глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников. — Трасса в
Но, как говорится, лучше один раз увидеть.
ПОДОБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ УЖЕ БЫЛИ?
Да, женщины выступали вместе с мужчинами в зимних видах спорта. Пожалуй, наиболее успешный и сопоставимый пример — канадская бобслеистка Кайли Хамфрис, двукратная олимпийская чемпионка в соревнованиях двоек. В ноябре 2014 года она, пилотируя мужской
В январе 2016 года Хамфрис управляла уже полностью женским
Можно вспомнить и канадку Манон Реом — хоккейного вратаря, выступавшую в юниорских лигах за мужские команды, а позже заключившую контракт с «Тампой» и сыгравшую в двух предсезонных матчах. Потом Реон отправилась в
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