Солдат Вонн. В горных лыжах грядет революция?

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вонн заявила, что в стартующем сезоне хотела бы выступить в мужских соревнованиях. Руководство сборной США и местная федерация поддержали инициативу спортсменки и направили запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), которая рассмотрит его и до конца недели вынесет решение.

— Это то, что я хочу сделать для самой себя, — сказала Вонн. — Если я могу тренироваться вместе с мужчинами и быть на одном уровне, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла столько гонок среди женщин, так почему не могу перейти на следующий уровень? А мужские соревнования — это следующая ступень.

При этом речь не идет о выступлениях на постоянной основе. Вонн хочет принять участие только в одном старте — этапе Кубка мира в канадском Лэйк-Луисе, который запланирован на 25—26 ноября и где пройдут соревнования в скоростном спуске и супергиганте, а дальше сосредоточиться на подготовке в Олимпиаде в Пхенчхане.

— В этом сезоне я сконцентрируюсь на Олимпийских играх, — сказала американка. — Да, я могу побить рекорд по победам на Кубке мира, но, думаю, лучше отложить это на следующий год и сосредоточиться на Играх.

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ВАЖНО?

Да, потому что 32-летняя Вонн — настоящая легенда горных лыж и одна из самых успешных представительниц зимних видов спорта в истории США. На ее счету четыре победы в общем зачете Кубка мира — больше нет ни у кого, золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, два золота чемпионатов мира. Медалей могло быть и больше, но Игры-2014 в Сочи она пропустила из-за тяжелой травмы колена. В Россию, впрочем, она все равно приехала — в качестве корреспондента телеканала NBC.

Достижения Вонн можно перечислять еще долго. Назовем два. У американки — 20 малых Кубков мира за победы в различных дисциплинах, и это рекорд, причем как для мужчин, так и для женщин. У знаменитого шведа Ингемара Стенмарка 19 хрустальных глобусов. И, кроме того, на счету Вонн 77 побед на этапах Кубка мира — больше нет ни у одной горнолыжницы. У Стенмарка — 85 побед, и американка, заявившая, что будет выступать еще два сезона, намерена побить это достижение.

Представьте, что лучшая теннисистка современности Серена Уильямс заявилась бы в серьезный, не выставочный мужской турнир, и ей бы разрешили сыграть — эффект был бы примерно таким же.

И, что очень важно, Вонн — это не только «голы, очки, секунды». Она — настоящая селебрити, даром что обладает сногсшибательной внешностью. Вонн снималась для Sports Illustrated в известной серии Swimsuit Edition, где спортсменки позируют в нарисованных купальниках. За ее романом со знаменитым гольфистом Тайгером Вудсом, длившемся с 2013 по 2015 год, внимательно следила вся бульварная пресса США.

И участие Вонн в мужских соревнованиях, безусловно, привлекло бы колоссальное внимание и к этапу в Сент-Луисе, и к горным лыжам в целом — далеко, прямо скажем, не самому популярному виду в зимней программе.

ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ШАНСЫ?

Многие специалисты полагают, что нет.

— Это чисто рекламный ход, который мог прийти в голову только американцам, — считает глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников. — Трасса в Лейк-Луисе, которую она выбрала для этого, — достаточно простая. Шансов попасть хотя бы в топ-20 нет, но посоревноваться можно. Там мужчины и женщины соревнуются почти на одном полотне и в одной постановке трассы. Но если взять, например, классические этапы в Гармиш-Партенкирхене, Валь-Гардене или Китцбюэле — там другие скорости, преломление склона, перепад высот. Там Вонн хорошо бы хватило сил просто добраться до финиша. В этом плане больше шансов соревноваться с мужчинами у Микаэлы Шифрин, потому что в слаломе не такая разница в перепаде высот и количестве ворот.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть.

ПОДОБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ УЖЕ БЫЛИ?

Да, женщины выступали вместе с мужчинами в зимних видах спорта. Пожалуй, наиболее успешный и сопоставимый пример — канадская бобслеистка Кайли Хамфрис, двукратная олимпийская чемпионка в соревнованиях двоек. В ноябре 2014 года она, пилотируя мужской экипаж-четверку, заняла 3-е место в чемпионате Канады и получила право выступить в Кубке мира. На этапе в Парк-Сити она стала 6-й, а такой же смешанный экипаж под управлением американки Иланы Мейерс — 7-й. А пару недель спустя в канадском Калгари девушки и вовсе попали на пьедестал — Хамфрис стала 2-й, а Мейерс финишировала 3-й.

В январе 2016 года Хамфрис управляла уже полностью женским экипажем-четверкой на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Заняла последнее место, отстав от победителя на 4,77 секунды — пропасть по меркам бобслея. Сама Хамфрис сказала, что это нормально — на результате сказалась разница в весе в более чем 100 кг с чисто мужскими экипажами. А главной целью акции было способствовать включению соревнований женских четверок в программу Олимпиады.