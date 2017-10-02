В состав олимпийской сборной РФ по лыжным гонкам войдут 12 мужчин и восемь женщин
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. В состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане войдут 12 мужчин и восемь женщин. Об этом сообщает
пресс-служба Федерациии лыжных гонок России (ФЛГР).
«Максимальная квота сборной России по лыжным гонкам на зимние Олимпийские игры 2018 года — 20 спортсменов, — говорится в сообщении. — Тренерским штабом национальной команды принято решение, что в состав сборной на Олимпиаду в Пхенчхане войдут 12 мужчин и восемь женщин».
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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