Горнолыжница Вонн хочет соревноваться с мужчинами
Федерация лыжных гонок и сноуборда США подала официальный запрос в Международную федерацию лыжных видов (FIS) с просьбой разрешить горнолыжнице Линдси Вонн выступить на этапе Кубка мира в Лейк Луизе в следующем месяце в соревнованиях мужчин.
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FIS рассмотрит заявку
«Это то, что я хочу сделать для самой себя. Если я могу тренироваться с ними и быть на одном уровне, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла столько гонок среди женщин, почему не могу перейти на следующий уровень? Мужские соревнования — это следующий уровень, это факт. Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — приводит объяснение Вонн в интервью People Inside the Games.
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