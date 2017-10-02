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2 октября 2017, 1:14 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Горнолыжница Вонн хочет соревноваться с мужчинами

Федерация лыжных гонок и сноуборда США подала официальный запрос в Международную федерацию лыжных видов (FIS) с просьбой разрешить горнолыжнице Линдси Вонн выступить на этапе Кубка мира в Лейк Луизе в следующем месяце в соревнованиях мужчин.

Федерация лыжных гонок и <span class=error>сноуборда</span> США подала официальный запрос в Международную федерацию лыжных видов (FIS) с просьбой разрешить горнолыжнице <span class=error>Линдси</span> <span class=error>Вонн</span> выступить на этапе Кубка мира в <span class=error>Лейк</span> Луизе в следующем месяце в соревнованиях мужчин. Увеличить
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FIS рассмотрит заявку 3—4 октября.

«Это то, что я хочу сделать для самой себя. Если я могу тренироваться с ними и быть на одном уровне, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла столько гонок среди женщин, почему не могу перейти на следующий уровень? Мужские соревнования — это следующий уровень, это факт. Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — приводит объяснение Вонн в интервью People Inside the Games.
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Новости Лыжного спорта

FIS в ближайшее время рассмотрит запрос Линдси Вонн на участие в мужских стартах

FIS в ближайшее время рассмотрит запрос Линдси Вонн на участие в мужских стартах

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) на следующей неделе рассмотрит запрос американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая рассчитывает получить право соревноваться с мужчинами в скоростном спуске, сообщает АП.
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