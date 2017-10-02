Горнолыжница Вонн хочет соревноваться с мужчинами

FIS рассмотрит заявку 3—4 октября .

«Это то, что я хочу сделать для самой себя. Если я могу тренироваться с ними и быть на одном уровне, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла столько гонок среди женщин, почему не могу перейти на следующий уровень? Мужские соревнования — это следующий уровень, это факт. Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — приводит объяснение Вонн в интервью People Inside the Games.