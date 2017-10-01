«Летающий» лыжник Климов стал 8-м на этапе Гран-при в Австрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс на горе Долгой в Нижнем Тагиле готов к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС руководитель комплекса Яков Миленький после осмотра представителем Международной федерации лыжного спорта (FIS) установленной на трамплинах ветрозащиты.