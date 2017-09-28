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28 сентября 2017, 1:04 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

FIS в ближайшее время рассмотрит запрос Линдси Вонн на участие в мужских стартах

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) на следующей неделе рассмотрит запрос американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая рассчитывает получить право соревноваться с мужчинами в скоростном спуске, сообщает АП.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на следующей неделе рассмотрит запрос американской горнолыжницы <span class=error>Линдси</span> <span class=error>Вонн</span> которая рассчитывает получить право соревноваться с мужчинами в скоростном спуске сообщает АП. Увеличить
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Агентство отмечает, что сборная США подаст формальный запрос в FIS в ходе предсезонных заседаний, которые пройдут в Цюрихе. Сначала вопрос рассмотрит исполком отделения горнолыжного спорта FIS, который начнется 3 октября, а затем может быть решен на заседании комитета по горнолыжному спорту, намеченному на 6 октября.

В 2012 году FIS отклонила запрос от имени Вонн, поскольку правила федерации запрещают проведение совместных состязаний мужчин и женщин.

Олимпийская чемпионка 2010 года Вонн одержала 39 побед в скоростном спуске на этапах Кубка мира.
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