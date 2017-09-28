FIS в ближайшее время рассмотрит запрос Линдси Вонн на участие в мужских стартах

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Агентство отмечает, что сборная США подаст формальный запрос в FIS в ходе предсезонных заседаний, которые пройдут в Цюрихе. Сначала вопрос рассмотрит исполком отделения горнолыжного спорта FIS, который начнется 3 октября, а затем может быть решен на заседании комитета по горнолыжному спорту, намеченному на 6 октября.

В 2012 году FIS отклонила запрос от имени Вонн, поскольку правила федерации запрещают проведение совместных состязаний мужчин и женщин.

Олимпийская чемпионка 2010 года Вонн одержала 39 побед в скоростном спуске на этапах Кубка мира.