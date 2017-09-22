Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с «Аэрофлотом» из-за сломанных лыжных палок

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Алыпов планирует судиться с авиакомпанией после того, как спортсмен выложил фотографию сломанных лыжных палок в социальной сети Instagram. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

«Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет. Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту. В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит “Аэрофлот”, но не думаю, что это дойдет до судебного иска», — сказал спортсмен.

«Аэрофлот» в комментариях к фотографии предложил лыжнику оформить претензию через официальный сайт, после чего будет проведено служебное расследование, результаты которого направят Алыпову.

Алыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2006 года в командном спринте в паре с Василием Рочевым. Четыре раза поднимался на пьедестал почета этапов Кубка мира, в том числе победил на одном из этапов в 2005 году.