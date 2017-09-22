Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с «Аэрофлотом» из-за сломанных лыжных палок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов опроверг информацию о том, что он будет судиться с авиакомпанией «Аэрофлот»
из-за сломанных в процессе погрузки багажа лыжных палок. Об этом Алыпов сообщил ТАСС.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Алыпов планирует судиться с авиакомпанией после того, как спортсмен выложил фотографию сломанных лыжных палок в социальной сети Instagram. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
«Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них
«Аэрофлот» в комментариях к фотографии предложил лыжнику оформить претензию через официальный сайт, после чего будет проведено служебное расследование, результаты которого направят Алыпову.
Алыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2006 года в командном спринте в паре с Василием Рочевым. Четыре раза поднимался на пьедестал почета этапов Кубка мира, в том числе победил на одном из этапов в 2005 году.
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