Громова: Отбор к Паралимпиаде в декабре начнут 23 лыжника и биатлониста РФ

Международный паралимпийский комитет (IPC) 6 сентября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), решение о котором было принято в августе 2016 года. В то же время россиянам было разрешено участвовать в статусе нейтральных спортсменов в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. В среду состоялось заседание бюро рабочей группы ПКР по подготовке к участию в Паралимпиаде-2018, в лицензионных стартах выступят 67 россиян.

«В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в декабре в Калгари, примут участие все 23 спортсмена нашей команды, которые готовятся централизованно — 13 мужчин и 10 женщин, — сказала в телефонном разговоре Громова. — Для того, чтобы претендовать на участие в Паралимпийских играх, ребятам и девушкам надо занимать как можно более высокие места. Лучше всего — первые. Мы постараемся завоевать максимально возможное количество квот».

«Следующие квалификационные соревнования к Паралимпийским играм пройдут в январе в Германии и в феврале в Финляндии», — добавила собеседница агентства.