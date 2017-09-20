Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограничений
ТАСС, 20 сентября. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков восстановился от травмы спины и может тренироваться без ограничений. Об этом спортсмен рассказал
пресс-службе Олимпийского комитета России.
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Видимо, что-то случилось...
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«Действительно в прошлом сезоне у меня были проблемы со спиной, — сказал Крюков. —
Спортсмен рассказал о своей подготовке к Олимпиаде в Южной Корее. «Весной у меня был выбор, я мог войти в группу Маркуса Крамера или в любую другую, все зависело от моего желания, — сказал 32-летний Крюков. — Решил, что буду тренироваться самостоятельно, при поддержке своего региона. Когда мои пути на сборах пересекаются с группой Юрия Викторовича Бородавко, я охотно соревнуюсь с молодыми, перспективными ребятами, для меня это хорошая практика».
Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте, а также трехкратным чемпионом мира.
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