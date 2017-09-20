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20 сентября 2017, 23:26 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограничений

ТАСС, 20 сентября. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков восстановился от травмы спины и может тренироваться без ограничений. Об этом спортсмен рассказал пресс-службе Олимпийского комитета России.

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«Действительно в прошлом сезоне у меня были проблемы со спиной, — сказал Крюков. — Из-за них пришлось пропустить весенний чемпионат России и плотно заняться восстановлением. Слава богу, все неприятности остались в прошлом. Сейчас по нагрузкам у меня никаких ограничений нет».

Спортсмен рассказал о своей подготовке к Олимпиаде в Южной Корее. «Весной у меня был выбор, я мог войти в группу Маркуса Крамера или в любую другую, все зависело от моего желания, — сказал 32-летний Крюков. — Решил, что буду тренироваться самостоятельно, при поддержке своего региона. Когда мои пути на сборах пересекаются с группой Юрия Викторовича Бородавко, я охотно соревнуюсь с молодыми, перспективными ребятами, для меня это хорошая практика».

Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте, а также трехкратным чемпионом мира.
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