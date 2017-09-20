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20 сентября 2017, 10:48 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: FIS удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования лыжников РФ

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования российских лыжников, проводимого в преддверии Олимпийских игр 2018 года, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>.</em> Международная федерация лыжного спорта (FIS) удовлетворена ходом дополнительного <nobr>допинг-тестирования</nobr> российских лыжников проводимого в преддверии Олимпийских игр 2018 года заявила агентству Р-Спорт президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
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Встреча между представителями антидопингового комитета FIS и федерациями-членами Ассоциации лыжных видов спорта России состоялась во вторник в Москве. Дополнительное тестирование российских лыжников в преддверии Игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане, проводится за счет Олимпийского комитета России (ОКР).

«Обсуждали рабочие моменты. Приезжал представитель компании, которая проводит тестирование, он же является членом медицинского комитета FIS, а также (координатор по вопросам антидопинга FIS) Сара Фуссек. Они рассказывали сколько проб в рамках доптестирования было взято, что мы идем хорошо, удовлетворение есть. Похвалили, что достаточно оперативно получают всю информацию от спортсменов», — сообщила Вяльбе по телефону.

Ранее собеседница агентства рассказывала, что в пуле дополнительного допинг-тестирования находятся 47 российских лыжников.
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Вяльбе: В рамках доптестирования перед ОИ взяты пробы уже у 22 российских лыжников

Вяльбе: В рамках доптестирования перед ОИ взяты пробы уже у 22 российских лыжников

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что 22 российских лыжника уже прошли дополнительное допинг-тестирование перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, эти пробы уже оплачены.
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