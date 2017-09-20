Вяльбе: FIS удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования лыжников РФ
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования российских лыжников, проводимого в преддверии Олимпийских игр 2018 года, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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Встреча между представителями антидопингового комитета FIS и
«Обсуждали рабочие моменты. Приезжал представитель компании, которая проводит тестирование, он же является членом медицинского комитета FIS, а также (координатор по вопросам антидопинга FIS) Сара Фуссек. Они рассказывали сколько проб в рамках доптестирования было взято, что мы идем хорошо, удовлетворение есть. Похвалили, что достаточно оперативно получают всю информацию от спортсменов», — сообщила Вяльбе по телефону.
Ранее собеседница агентства рассказывала, что в пуле дополнительного
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