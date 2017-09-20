Вяльбе: FIS удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования лыжников РФ

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Встреча между представителями антидопингового комитета FIS и федерациями-членами Ассоциации лыжных видов спорта России состоялась во вторник в Москве. Дополнительное тестирование российских лыжников в преддверии Игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане, проводится за счет Олимпийского комитета России (ОКР).

«Обсуждали рабочие моменты. Приезжал представитель компании, которая проводит тестирование, он же является членом медицинского комитета FIS, а также (координатор по вопросам антидопинга FIS) Сара Фуссек. Они рассказывали сколько проб в рамках доптестирования было взято, что мы идем хорошо, удовлетворение есть. Похвалили, что достаточно оперативно получают всю информацию от спортсменов», — сообщила Вяльбе по телефону.