Вяльбе: В рамках доптестирования перед ОИ взяты пробы уже у 22 российских лыжников
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что 22 российских лыжника уже прошли дополнительное допинг-тестирование перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, эти пробы уже оплачены.
Всего 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного
«По доптестированию мы оплатили уже 22 пробы, это кроме того, что к нам приезжают из WADA (Всемирного антидопингового агентства), РУСАДА (Российского антидопингового агентства), FIS (Международная федерация лыжного спорта) еще отдельно берет, у них свой список из 19 спортсменов. Единственное, что в рамках встречи с представителями антидопингового комитета FIS было отмечено, что достаточно сложно координировать: бывает так, что сегодня приехал из РУСАДА, а завтра — из компании, которая проводит доптестирование, и у одних и тех же людей два дня подряд делаются заборы», — заявила Вяльбе по телефону.
Встреча между представителями антидопингового комитета FIS и
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