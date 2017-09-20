Вяльбе: В рамках доптестирования перед ОИ взяты пробы уже у 22 российских лыжников

Всего 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного допинг-тестирования и претендуют на попадание в состав сборной на Олимпийские игры-2018. Дополнительное тестирование российских лыжников проводится за счет Олимпийского комитета России (ОКР).

«По доптестированию мы оплатили уже 22 пробы, это кроме того, что к нам приезжают из WADA (Всемирного антидопингового агентства), РУСАДА (Российского антидопингового агентства), FIS (Международная федерация лыжного спорта) еще отдельно берет, у них свой список из 19 спортсменов. Единственное, что в рамках встречи с представителями антидопингового комитета FIS было отмечено, что достаточно сложно координировать: бывает так, что сегодня приехал из РУСАДА, а завтра — из компании, которая проводит доптестирование, и у одних и тех же людей два дня подряд делаются заборы», — заявила Вяльбе по телефону.