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20 сентября 2017, 10:46 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: В рамках доптестирования перед ОИ взяты пробы уже у 22 российских лыжников

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что 22 российских лыжника уже прошли дополнительное допинг-тестирование перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, эти пробы уже оплачены.

Всего 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного допинг-тестирования и претендуют на попадание в состав сборной на Олимпийские игры-2018. Дополнительное тестирование российских лыжников проводится за счет Олимпийского комитета России (ОКР).

«По доптестированию мы оплатили уже 22 пробы, это кроме того, что к нам приезжают из WADA (Всемирного антидопингового агентства), РУСАДА (Российского антидопингового агентства), FIS (Международная федерация лыжного спорта) еще отдельно берет, у них свой список из 19 спортсменов. Единственное, что в рамках встречи с представителями антидопингового комитета FIS было отмечено, что достаточно сложно координировать: бывает так, что сегодня приехал из РУСАДА, а завтра — из компании, которая проводит доптестирование, и у одних и тех же людей два дня подряд делаются заборы», — заявила Вяльбе по телефону.

Встреча между представителями антидопингового комитета FIS и федерациями-членами Ассоциации лыжных видов спорта России прошла во вторник в Москве.
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Новости Лыжного спорта

Вяльбе: FIS удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования лыжников РФ

Вяльбе: FIS удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования лыжников РФ

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) удовлетворена ходом дополнительного допинг-тестирования российских лыжников, проводимого в преддверии Олимпийских игр 2018 года, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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