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19 сентября 2017, 15:00 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе довольна ходом подготовки команды перед сезоном. Об этом она рассказала ТАСС.

<em>МОСКВА 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.</em> Президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена <span class=error>Вяльбе</span> довольна ходом подготовки команды перед сезоном. Об этом она рассказала ТАСС. Увеличить
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Сезон у лыжников стартует 24 ноября первым этапом Кубка мира в финской Руке.

«Сборы проходят у всех по-разному: у кого в России, у кого за границей. Группа Маркуса [Крамера] тренируется в Германии, остальные — в России, и я довольна всеми группами».

Ранее председатель одной из комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил на сессии МОК, что дела отстраненных от международных соревнований лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой комиссия будет рассматривать в приоритетном порядке. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет Международной федерации лыжного спорта и Спортивный арбитражный суд.

«Вылегжанин готовится в составе сборной со старшим тренером Олегом Орестовичем [Перевозчиковым], как обычно. Что касается работы комиссии, то ее время поджимает. Мы единственные, кто отстранены, больше же никто», — отметила Вяльбе.
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Вяльбе: В пуле дополнительного допинг-тестирования находятся 47 российских лыжников

Вяльбе: В пуле дополнительного допинг-тестирования находятся 47 российских лыжников

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного допинг-тестирования и претендуют на попадание в состав сборной на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
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