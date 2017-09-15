Вяльбе: В пуле дополнительного допинг-тестирования находятся 47 российских лыжников

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Президиум ФЛГР в четверг провел заседание, на котором принял решение отправить на доработку критерии отбора лыжников на Олимпийские игры в Южной Корее, которые пройдут 9—25 февраля 2018 года.

«Критерии были без балльной системы, а только по местам. Решили, что надо сделать так, чтобы каждое место имело балл или очки. Буквально до среды утвердим и объявим, основа-то не поменяется. Мы тоже в рамках, у нас же не 100 человек, а 47 человек на дополнительном тестировании. Его финансирует олимпийский комитет, за что мы очень благодарны», — заявила Вяльбе по телефону.

«По большому счету это люди все известные, обычно чудес таких не бывает, чтобы на Олимпиаду пробился кто-то не из основной обоймы. Честно говоря, 47 человек — достаточно. 20 из них поедут на Олимпиаду. Всех, кого можно, включили, и молодежь тоже. Безусловно, отстраненные лыжники тоже в этом числе», — подчеркнула президент ФЛГР.

Отстраненными от соревнований до конца октября по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) остаются шесть российских лыжников (Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов).