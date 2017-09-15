Вяльбе: В пуле дополнительного допинг-тестирования находятся 47 российских лыжников
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного допинг-тестирования и претендуют на попадание в состав сборной на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
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Президиум ФЛГР в четверг провел заседание, на котором принял решение отправить на доработку критерии отбора лыжников на Олимпийские игры в Южной Корее, которые пройдут
«Критерии были без балльной системы, а только по местам. Решили, что надо сделать так, чтобы каждое место имело балл или очки. Буквально до среды утвердим и объявим,
«По большому счету это люди все известные, обычно чудес таких не бывает, чтобы на Олимпиаду пробился
Отстраненными от соревнований до конца октября по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) остаются шесть российских лыжников (Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов).
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