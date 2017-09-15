Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/31014100/
15 сентября 2017, 10:20 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов стал заслуженным мастером спорта

ТАСС, 15 сентября. Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание «Заслуженного мастера спорта России» лыжнику Сергею Устюгову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Приказ от 12 сентября о присвоении почетного звания подписан министром спорта России Павлом Колобковым.

Устюгов в прошедшем сезоне одержал победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем завоевал пять медалей, две из которых золотые, на чемпионате мира в финском Лахти.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Глава FIS: Политическая ситуация негативно влияет на продажи билетов на Олимпиаду-2018

Глава FIS: Политическая ситуация негативно влияет на продажи билетов на Олимпиаду-2018

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кризис на Корейском полуострове негативно влияет на ход продаж билетов на зимние Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
Еще 7 новостей  Все новости

Глава комиссии спортсменов МОК: "чистые" российские атлеты должны выступить на ОИ-2018

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Глава МПК уверен в сохранении прогресса на пути к восстановлению паралимпизма России

Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы