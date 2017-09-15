Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов стал заслуженным мастером спорта

Приказ от 12 сентября о присвоении почетного звания подписан министром спорта России Павлом Колобковым.

Устюгов в прошедшем сезоне одержал победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем завоевал пять медалей, две из которых золотые, на чемпионате мира в финском Лахти.