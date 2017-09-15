Глава FIS: Политическая ситуация негативно влияет на продажи билетов на Олимпиаду-2018
ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кризис на Корейском полуострове негативно влияет на ход продаж билетов на зимние Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.
«Мы знаем, что продажи билетов, в особенности за пределами Южной Кореи, идут не лучшим образом. На это оказывает влияние и политическая ситуация — немного туристов хотят приехать из других стран. Но мы и не ожидали, что в Южной Корее увидим заполненные трибуны, поскольку это не лыжная страна», — сказал Каспер.
«Во время Олимпиады это должно быть самое безопасное место в мире. Считаю, что на сегодня делается все необходимое для обеспечения безопасности Игр», — добавил он.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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