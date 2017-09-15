Вяльбе: Отстранение России от ОИ-2018? Если МОК под влиянием ВАДА, то это плохо
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала заявление Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), который призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить отечественных спортсменов от Олимпийских игр — 2018.
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«Пока не поступила официальная информация от главы МОК Томаса Баха, не вижу смысла
Напомним, главы 17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018.
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