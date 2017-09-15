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15 сентября 2017, 0:13 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вяльбе: Отстранение России от ОИ-2018? Если МОК под влиянием ВАДА, то это плохо

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала заявление Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), который призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить отечественных спортсменов от Олимпийских игр — 2018.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена <span class=error>Вяльбе</span> прокомментировала заявление Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) который призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить отечественных спортсменов от Олимпийских игр — 2018. Увеличить
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«Пока не поступила официальная информация от главы МОК Томаса Баха, не вижу смысла что-то комментировать. Думаю, он сделает какое-то заявление по итогам сессии МОК. Меня в этой жизни уже давно ничего не пугает. Я не в том возрасте, чтобы бояться. Могу сказать только одно: если у нас МОК находится под влиянием Всемирного антидопингового агентства, это очень плохо», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Напомним, главы 17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018.
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Новости Лыжного спорта

Вяльбе не рассчитывает на досрочное положительное решение по делам лыжников

Вяльбе не рассчитывает на досрочное положительное решение по делам лыжников

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что не надеется на досрочное положительное решение по делам отстраненных российских лыжников.
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