Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/30983484/
12 сентября 2017, 20:45 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Глава FIS: МОК может не завершить расследования по России до конца октября

ЛИМА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Существует вероятность, что две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по расследованию допинговых обвинений в отношении России не завершат свою работу к концу октября. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Я не уверен, что их работа будет завершена к концу октября. Я слышал, что все протекает очень медленно. Мы оказываем давление на МОК и на эти комиссии, и они делают все возможное, но вы знаете, что судебные разбирательства очень сложны, особенно, когда речь идет о царапинах на пробирках и прочем», — сказал Каспер.

«Но я уверен, что они проделают очень серьезную работу», — подчеркнул он.

На основе результатов работы комиссий МОК станет ясно, смогут ли шесть российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Александр Легков, чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, выступить в олимпийском сезоне. «Что касается нашей федерации, то мы дисквалифицировали шестерых лыжников, CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне — прим. ТАСС) решил, что их дисквалификация будет автоматически снята после 31 октября», — напомнил Каспер.

В мае CAS постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в деле не появится новых данных, поскольку существующих доказательств недостаточно для признания вины спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Курашов сообщил, что будет общаться с FIS о проведении этапа КМ по могулу в России

Курашов сообщил, что будет общаться с FIS о проведении этапа КМ по могулу в России

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что будет обсуждать с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) возможность проведения этапа Кубка мира по могулу в России в сезоне-2018/19.
Еще 7 новостей  Все новости

Фазель: шансов на сделку с НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 не осталось

Глава FIS: МОК может не завершить расследования по России до конца октября

Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентября