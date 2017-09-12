Курашов сообщил, что будет общаться с FIS о проведении этапа КМ по могулу в России
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что будет обсуждать с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) возможность проведения этапа Кубка мира по могулу в России в сезоне-2018/19.
Осенняя конференция FIS состоится с 3 по 7 октября в Цюрихе. На данный момент Россия принимает этапы Кубка мира по фристайлу в акробатике и
«Мы традиционно принимаем у себя 6 января Кубок мира по акробатике в Москве, и
Собеседник агентства отметил, что ему хотелось бы, чтобы в России проходили этапы Кубка мира по всем дисциплинам:
«Со слоупстайлом и
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