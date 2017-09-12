Курашов сообщил, что будет общаться с FIS о проведении этапа КМ по могулу в России

Осенняя конференция FIS состоится с 3 по 7 октября в Цюрихе. На данный момент Россия принимает этапы Кубка мира по фристайлу в акробатике и ски-кроссе.

«Мы традиционно принимаем у себя 6 января Кубок мира по акробатике в Москве, и 3—4 марта этап Кубка мира по ски-кроссу в Миассе (Челябинская область). У нас есть желание провести этап Кубка мира по могулу в сезоне-2018/19, и я на эту тему буду разговаривать с FIS. Сейчас мы смотрим, на какой площадке это лучше сделать», — сказал Курашов по телефону.

Собеседник агентства отметил, что ему хотелось бы, чтобы в России проходили этапы Кубка мира по всем дисциплинам: ски-кроссу, могулу, акробатике, хаф-пайпу и слоупстайлу.