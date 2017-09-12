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12 сентября 2017, 15:47 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Курашов сообщил, что будет общаться с FIS о проведении этапа КМ по могулу в России

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что будет обсуждать с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) возможность проведения этапа Кубка мира по могулу в России в сезоне-2018/19.

Осенняя конференция FIS состоится с 3 по 7 октября в Цюрихе. На данный момент Россия принимает этапы Кубка мира по фристайлу в акробатике и ски-кроссе.

«Мы традиционно принимаем у себя 6 января Кубок мира по акробатике в Москве, и 3—4 марта этап Кубка мира по ски-кроссу в Миассе (Челябинская область). У нас есть желание провести этап Кубка мира по могулу в сезоне-2018/19, и я на эту тему буду разговаривать с FIS. Сейчас мы смотрим, на какой площадке это лучше сделать», — сказал Курашов по телефону.

Собеседник агентства отметил, что ему хотелось бы, чтобы в России проходили этапы Кубка мира по всем дисциплинам: ски-кроссу, могулу, акробатике, хаф-пайпу и слоупстайлу.

«Со слоупстайлом и хаф-пайпом больше сложностей, поскольку нет полноценных трасс уровня Кубка мира. Но если у нас будет даже три этапа в наших наиболее традиционных дисциплинах: акробатике, могуле и ски-кроссе, то для России это будет серьезный шаг вперед. Если эти этапы будут у нас традиционными, ежегодными. Это все в перспективе, мы будем общаться», — поделился мнением президент ФФР.
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