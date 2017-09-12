Вяльбе не рассчитывает на досрочное положительное решение по делам лыжников

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в понедельник после заседания исполкома организации заявил, что по шести отстраненным российским лыжникам — Александру Легкову, Евгению Белову, Алексею Петухову, Максиму Вылегжанину, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой — нужно «принимать какое-то решение».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA отстранила от соревнований данных спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014 в Сочи. Россияне обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), который оставил в силе отстранение от соревнований до 31 октября 2017 года.

«Было озвучено, что не только по лыжникам, но и по всем остальным спортсменам нужно принять решение до старта сезона. Но я уверена, что не будет никаких преждевременных для нас положительных решений. Нужно дождаться 31-го числа. Я, как и все, с нетерпением жду докладов этих двух комиссий. Хочется, чтобы это все закончилось побыстрее», — заявила Вяльбе по телефону.