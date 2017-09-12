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12 сентября 2017, 14:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе не рассчитывает на досрочное положительное решение по делам лыжников

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что не надеется на досрочное положительное решение по делам отстраненных российских лыжников.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в понедельник после заседания исполкома организации заявил, что по шести отстраненным российским лыжникам — Александру Легкову, Евгению Белову, Алексею Петухову, Максиму Вылегжанину, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой — нужно «принимать какое-то решение».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA отстранила от соревнований данных спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014 в Сочи. Россияне обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), который оставил в силе отстранение от соревнований до 31 октября 2017 года.

«Было озвучено, что не только по лыжникам, но и по всем остальным спортсменам нужно принять решение до старта сезона. Но я уверена, что не будет никаких преждевременных для нас положительных решений. Нужно дождаться 31-го числа. Я, как и все, с нетерпением жду докладов этих двух комиссий. Хочется, чтобы это все закончилось побыстрее», — заявила Вяльбе по телефону.

«Хотя для меня нонсенс, как можно доказать, что спортсмен сам принимал участие в каких-то манипуляциях? Не представляю. Для меня такое доказательство — это видео, где он ночью пробирается в лабораторию. А если будут свидетели, но без задокументированных фактов, то это — лжесвидетели», — подчеркнула президент ФЛГР.
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