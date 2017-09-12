Вяльбе: Лыжник Устюгов не стартовал на соревнованиях в Тюмени из-за простуды
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов простудился, поэтому пропустил всероссийские соревнования в Тюмени, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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Всероссийские соревнования среди лыжников прошли в Тюмени с 8 по 10 сентября.
«Как всегда, я боюсь сюрпризов, поэтому, слава богу, что их не было, — заявила Вяльбе по телефону. — В принципе, поучаствовали в тех или иных стартах все члены сборных, за исключением отстраненных.
«Все, кто в командах тренируется, показали достаточно плотные результаты. Хотя сборная никогда целенаправленно не готовится к этим стартам, это, скорее, возможность посмотреть, как прошла летняя подготовка, что еще нужно сделать, какие коррективы внести в подготовку. Соревнования эти немного субъективны, лыжероллеры — это не совсем то. Обстановка в команде рабочая, все готовятся, в хорошем состоянии и группа Юрия Викторовича Бородавко», — отметила президент ФЛГР.
Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2017/18 пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября.
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