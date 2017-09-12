Вяльбе: Лыжник Устюгов не стартовал на соревнованиях в Тюмени из-за простуды

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Всероссийские соревнования среди лыжников прошли в Тюмени с 8 по 10 сентября.

«Как всегда, я боюсь сюрпризов, поэтому, слава богу, что их не было, — заявила Вяльбе по телефону. — В принципе, поучаствовали в тех или иных стартах все члены сборных, за исключением отстраненных. По-моему, хорошие результаты. Единственное, жаль, что Сережа Устюгов не смог выйти на старт из-за болезни, простудился. Небольшой насморк был, перед первой гонкой доктор сказал, что бежать не стоит. Но это такая болезнь, которую если лечишь, то болеешь 7 дней, а не лечишь — неделю. Не стоит делать трагедии».

«Все, кто в командах тренируется, показали достаточно плотные результаты. Хотя сборная никогда целенаправленно не готовится к этим стартам, это, скорее, возможность посмотреть, как прошла летняя подготовка, что еще нужно сделать, какие коррективы внести в подготовку. Соревнования эти немного субъективны, лыжероллеры — это не совсем то. Обстановка в команде рабочая, все готовятся, в хорошем состоянии и группа Юрия Викторовича Бородавко», — отметила президент ФЛГР.

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2017/18 пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября.