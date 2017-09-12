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12 сентября 2017, 14:42 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: Лыжник Устюгов не стартовал на соревнованиях в Тюмени из-за простуды

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов простудился, поэтому пропустил всероссийские соревнования в Тюмени, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей <span class=error>Устюгов</span> простудился поэтому пропустил всероссийские соревнования в Тюмени заявила агентству Р-Спорт президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
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Всероссийские соревнования среди лыжников прошли в Тюмени с 8 по 10 сентября.

«Как всегда, я боюсь сюрпризов, поэтому, слава богу, что их не было, — заявила Вяльбе по телефону. — В принципе, поучаствовали в тех или иных стартах все члены сборных, за исключением отстраненных. По-моему, хорошие результаты. Единственное, жаль, что Сережа Устюгов не смог выйти на старт из-за болезни, простудился. Небольшой насморк был, перед первой гонкой доктор сказал, что бежать не стоит. Но это такая болезнь, которую если лечишь, то болеешь 7 дней, а не лечишь — неделю. Не стоит делать трагедии».

«Все, кто в командах тренируется, показали достаточно плотные результаты. Хотя сборная никогда целенаправленно не готовится к этим стартам, это, скорее, возможность посмотреть, как прошла летняя подготовка, что еще нужно сделать, какие коррективы внести в подготовку. Соревнования эти немного субъективны, лыжероллеры — это не совсем то. Обстановка в команде рабочая, все готовятся, в хорошем состоянии и группа Юрия Викторовича Бородавко», — отметила президент ФЛГР.

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2017/18 пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября.
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Вяльбе не рассчитывает на досрочное положительное решение по делам лыжников

Вяльбе не рассчитывает на досрочное положительное решение по делам лыжников

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что не надеется на досрочное положительное решение по делам отстраненных российских лыжников.
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