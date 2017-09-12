Бах заявил, что по шести отстраненным российским лыжникам нужно принять решение

В понедельник в Лиме стартовала сессия МОК. После первого дня мероприятия состоялась пресс-конференция с участием Баха, видеотрансляция которой проводилась на канале МОК в YouTube.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA временно отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«Шесть российских спортсменов были отстранены, и по ним (уже) нужно принять решение», — сказал Бах на пресс-конференции.

Российские лыжники оспорили решение FIS в Спортивном арбитражном суде (CAS), который в мае оставил в силе их отстранение от соревнований до 31 октября 2017 года.

Ранее Бах пояснил, что санкции к российским спортсменам могут быть применены лишь после публикации выводов комиссии МОК во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой проб российских спортсменов с зимних Олимпийских игр 2014 года, которые прошли в Сочи.