Гора Долгая готова к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс на горе Долгой в Нижнем Тагиле готов к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС руководитель комплекса Яков Миленький после осмотра представителем Международной федерации лыжного спорта (FIS) установленной на трамплинах ветрозащиты.
«У нас был техделегат FIS Миран Тепеш, все осмотрел, все нормально. Все соответствует [требованиям], Кубок мира состоится. Замечаний у него нет, есть незначительные рекомендации», — сказал он.
В прошлом сезоне проведение мужского этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено
В начале октября состоится заседание международной федерации, где решение о соответствии трамплинов будет вынесено официально.
В декабре 2017 года на горе Долгой запланировано проведение этапов Кубка мира, а в марте — финала Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин.
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