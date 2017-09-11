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11 сентября 2017, 15:22 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Гора Долгая готова к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс на горе Долгой в Нижнем Тагиле готов к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС руководитель комплекса Яков Миленький после осмотра представителем Международной федерации лыжного спорта (FIS) установленной на трамплинах ветрозащиты.

«У нас был техделегат FIS Миран Тепеш, все осмотрел, все нормально. Все соответствует [требованиям], Кубок мира состоится. Замечаний у него нет, есть незначительные рекомендации», — сказал он.

В прошлом сезоне проведение мужского этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами турнира требований FIS по установке ветрозащиты. В конце августа 2017 года на двух трамплинах горнолыжного комплекса появилась ветрозащита стоимостью 37 млн рублей .

В начале октября состоится заседание международной федерации, где решение о соответствии трамплинов будет вынесено официально.

В декабре 2017 года на горе Долгой запланировано проведение этапов Кубка мира, а в марте — финала Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин.
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