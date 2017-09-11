«Анжелы и Димоны». Макларен не гнётся, а размахивается

На прошедшей неделе СМИ с радостным дудением растиражировали «новость». Оказывается спортивный арбитраж CAS оправдал наших лыжников Легкова, Вылегжанина и компанию и указал, что в докладе Макларана недостаточно доказательств вины, а значит и остальные дела так же развалятся. Хочется вместе со всеми бросать чепчики в воздух и радоваться, но как-то не получается. Виной тому ряд причин, о которых расскажет наша традиционная рубрика «Анжелы и Димоны».

«В правде нет известий, а в известиях нет правды»

Во-первых, это не новость. В опубликованной мотивировочной части майского разбирательства дела наших лыжников говорится ровно то же самое, что и тогда. Прочитайте внимательно эту новость и, как говорится, найдите 10 отличий с этим. То, что в мотивировочной части рядом со словами «недостаточно доказательств» появились слова «доклад Макларена», не меняет по сути ничего. То, что речь идёт о вышеупомянутом докладе всем было понятно ещё в мае.

Во-вторых, это не правда. Освобождения сейчас никто не гарантирует. Есть очень важная поправка о том, что «если до 1 ноября не будет найдено новых доказательств вины». В конце октября будут заслушаны отчёты двух комиссий по докладу Макларена, которые соберут воедино «коктейльные списки» господина Родченкова, царапины на пробирках, содержание в них соли и прочая и прочая. Новые обстоятельства могут позволить не только закрыть наших лыжников на ещё больший срок, но и поставить под удар выступление всей российской команды в Пхёнчхане, по крайней мере под российским флагом.

Не к тому готовитесь

Это уже не первый подобного рода вброс в этом месяце. Ранее была распространена также старая весенняя «новость» о том, что якобы Ричард Макларен сказал Виталию Смирнову, что снимает с России обвинение в государственной допинговой системе. Опровергать этот вброс пришлось лично Макларену, что лишний раз подтверждает серьёзность его намерений. Мне довелось слышать ещё более смешной аргумент о том, что у нас всё на мази. Дескать, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина на церемонию открытия Олимпиады, а значит российские спортсмены там точно будут. Высший уровень аргументации.

На самом деле правды сейчас не знает никто, а о новых обстоятельствах и результатах расследования всё лето не было никакой информации. Поэтому в конце октября можно ждать всё, что угодно. Возможно противник оценил все недостатки двух частей доклада Макларена, перегруппировал силы и готовится нанести решающий удар, причём в такой ситуации, когда времени для ответа у нас уже практически не будет. Паралимпийский комитет в этом плане дал МОК хороший ориентир — чистых российских спортсменов допустить, но под нейтральным флагом. Именно стирание национальной идентичности на несколько лет и есть то наказание для российского спорта, к которому стремится Макларен и его сторонники.

Ну и долго мы будем стоять в раскорячку?



Ситуация, в которой оказался сейчас российский спорт, напоминает анекдот советских времен. Выступает на трибуне генеральный секретарь:



— Советский Союз уже одной ногой стоит в коммунизме!



— Ну и долго мы так будем стоять в раскорячку, — кричат из зала.

Именно в такой полупозиции и находится сейчас наша защита. С одной стороны, мы отрицаем все жёсткие обвинения Макларена касательно как госпрограммы в целом, так и случаев отдельных спортсменов. С другой, ведём себя изначально как нашкодивший школьник, который рассчитывает на смягчение наказания. В ответ на доклад Макларена за более чем год не было подготовлено ни одного документа, который либо разбивал его выводы по пунктам, либо хотя бы систематизировал его ошибки и неточности, не было подано исков в международные суды ни на Макларена, ни на Родченкова. Расчёт по старой русской традиции идёт на «авось пронесёт», но в этот раз такого не будет. Западные СМИ специально распространяют слухи о том, что якобы Москва откупится от МОК за большие деньги, чтобы этот сценарий не воплотился.



О том, что нужно делать нам ясно на днях сказал глава рабочей группы МПК (Международного паралимпийского коммитета) Энди Паркинсон: «Российской стороне необходимо… либо признать результаты расследования и решать проблемы, либо обстоятельно опровергнуть выводы доклада». Первое будет фактически означать капитуляцию и принятие самых жёстких санкций. Для второго нужно проделать колоссальную работу и иметь доказательную базу. Хотелось бы верить, что она у наших спортивных руководителей есть и просто ждёт своего часа, как засадный полк, но разумнее готовиться к худшему.

Александр Круглов