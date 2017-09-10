Летающий лыжник Климов завоевал бронзу во 2-м старте этапа Гран-при в Чайковском
Россиянин Евгений Климов занял третье место во втором старте этапа летнего
Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Чайковском.
Победу, как и накануне, одержал словенец Анже Ланишек, установив новый рекорд трамплина — 109,5 м, что на 6 м превышает предыдущее достижение, принадлежавшее Кеннету Гангнесу из Норвегии. Второе место занял представитель Японии Юнширо Кобаяши (105 м). Климов завоевал бронзу с прыжком на 103 м, второй день подряд оказавшись на пьедестале.
Еще два россиянина завершили соревнования в первой десятке: Денис Корнилов — на 7-м месте, Алексей Ромашов — на 10-й позиции.
В общем рейтинге
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего
Мужчины. К-125. Второй старт.
1. Анже Ланишек (Словения) — 129,7 баллов.
2. Юнширо Кобаяши (Япония) — 118,6.
3. Евгений Климов (Россия) — 113,4…
7. Денис Корнилов (Россия) — 111,9…
10. Алексей Ромашов (Россия) — 109,1…
48. Роман Трофимов (Россия) — 80,4.
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