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10 сентября 2017, 18:11 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающий лыжник Климов завоевал бронзу во 2-м старте этапа Гран-при в Чайковском

Россиянин Евгений Климов занял третье место во втором старте этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Чайковском.

Победу, как и накануне, одержал словенец Анже Ланишек, установив новый рекорд трамплина — 109,5 м, что на 6 м превышает предыдущее достижение, принадлежавшее Кеннету Гангнесу из Норвегии. Второе место занял представитель Японии Юнширо Кобаяши (105 м). Климов завоевал бронзу с прыжком на 103 м, второй день подряд оказавшись на пьедестале.

Еще два россиянина завершили соревнования в первой десятке: Денис Корнилов — на 7-м месте, Алексей Ромашов — на 10-й позиции.

В общем рейтинге Гран-при Климов поднялся на одну позицию и занимает теперь 6-е место. В Кубке наций Россия также занимает 6-ю строчку.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Чайковский
Мужчины. К-125. Второй старт.

1. Анже Ланишек (Словения) — 129,7 баллов.
2. Юнширо Кобаяши (Япония) — 118,6.
3. Евгений Климов (Россия) — 113,4…
7. Денис Корнилов (Россия) — 111,9…
10. Алексей Ромашов (Россия) — 109,1…
48. Роман Трофимов (Россия) — 80,4.
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