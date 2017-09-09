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9 сентября 2017, 14:35 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Аввакумова стала третьей на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 9 сентября. Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском.

Россиянка на трамплине К-95 показала результат 212,4 балла. Победу одержала японка Сара Таканаси (246,3), второй стала финская спортсменка Юлия Киккенен (215,3).

Аввакумова, которая является победительницей и призером этапов Кубка мира, впервые в текущем сезона попала на пьедестал одного из этапов Гран-при. Ранее она трижды становилась четвертой на этапах во французском Куршевеле и чешском Френштате-под-Радгоштем.

Этап Гран-при в Чайковском является заключительным и завершится 10 сентября.
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