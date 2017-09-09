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9 сентября 2017, 11:47 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Сундбю выступит на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Мартин Сундбю планирует принять участие в супермногодневке «Тур де Ски-2018».

Ранее спортсмен травмировал подколенное сухожилие во время тренировки, в связи с этим он пропустил несколько недель.

— У меня хорошая форма для этой стадии подготовки, — цитирует TV2 Сундбю. — Я работаю по своему плану, а сейчас нахожусь на уровне, на котором и должен. Я провел 8−10 дней дома, но не думаю, что что-то потерял. Время летит быстро, поэтому я не намерен терять его.

Старт в «Тур де Ски» всегда хорошо влиял на мою форму. На последнем чемпионате мира в Лахти было достаточное количество лыжников, которые завоевали медали, перед этим приняв участие в «Тур де Ски».
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