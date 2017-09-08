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8 сентября 2017, 18:57 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Аввакумова стала 4-й в квалификации российского этапа Гран-при

На этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском прошла женская квалификация на трамплине К-95. Отбор прошли 9 россиянок из 10.

Лучшей из хозяек трамплина стала в квалификации Ирина Аввакумова, показавшая 4-й результат. Также отбор прошли Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева, Ксения Каблукова, Александра Кустова, Мария Яковлева, Александра Баранцева и Анна Шпынева. Завершиа соревнования Анна Жукова.

Победительницей квалификации стала японка Сара Таканаси (127,9), второй была француженка Люсиль Морат (116,2), третьей — финка Юлия Киккенен (105,7).
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