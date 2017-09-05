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5 сентября 2017, 12:42 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира лыжник Тёнсет получил сотрясение мозга

Норвежский лыжник, двукратный чемпион мира в эстафете, победитель этапа Кубка мира Дидрик Тёнсет получил сотрясение мозга после падения во время лыжероллерной тренировки в Ливиньо (Италия), сообщает Langrenn.

26-летний спортсмен сейчас находится под наблюдением врача. Когда он сможет вернуться к тренировкам, пока неизвестно.

В Кубке мира по лыжным гонкам Дидрик Тёнсет дебютировал 22 января 2012 года. В общем зачёте Кубка мира его лучшим достижением является девятое место, занятое в сезоне-2015/16.
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