Двукратный чемпион мира лыжник Тёнсет получил сотрясение мозга

26-летний спортсмен сейчас находится под наблюдением врача. Когда он сможет вернуться к тренировкам, пока неизвестно.

В Кубке мира по лыжным гонкам Дидрик Тёнсет дебютировал 22 января 2012 года. В общем зачёте Кубка мира его лучшим достижением является девятое место, занятое в сезоне-2015/16.