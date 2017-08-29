Лыжница Йохауг не будет оспаривать решение КАС о продлении срока дисквалификации
ОСЛО, 29 августа. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады-2010 норвежская лыжница Тереза Йохауг не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), неделю назад продлившего срок ее дисквалификации с 13 до 18 месяцев. Об этом норвежскому порталу Nettavisen заявил менеджер спортсменки Йёрн Эрнст.
«Вероятность
Ранее Йохауг и ее юристы заявили, что 18-месячная дисквалификация является «необъяснимым и непропорциональным» решением со стороны CAS, поскольку, как было установлено ранее, спортсменка по ошибке воспользовалась препаратом, содержавшим запрещенное вещество.
Суть вопроса
В октябре 2016 года
В феврале 2016 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта (ФИС) обратилась в CAS с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации — норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Срок ее дисквалификации истечет 18 апреля 2017 года, таким образом, лыжница не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи. Норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски». Она неоднократно заявляла о своей намерении вернуться в большой спорт после того, как срок дисквалификации истечет.
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