Британец Вудс победил в слоупстайле на этапе Кубка мира по фристайлу в Новой Зеландии
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Британец Джеймс Вудс победил в слоупстайле на первом этапе Кубка мира по фристайлу в Новой Зеландии.
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Вудс в воскресенье занял первое место с результатом 91,80 балла. Вторым и третьим стали швейцарцы Андри Рагеттли (91,00) и Фабиан Бош (90,00).
Россиянин Денис Некрасов вылетел в квалификации.
У женщин победила эстонка Келли Сильдару — 90,00. Второе место заняла швейцарка Джулия Танно (86,60), третье — шведка
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