Британец Вудс победил в слоупстайле на этапе Кубка мира по фристайлу в Новой Зеландии

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит этап Кубка мира в австрийском Хинценбахе и проведет заключительный сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в словенской Планице. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Роман Керов.