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27 августа 2017, 11:40 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Британец Вудс победил в слоупстайле на этапе Кубка мира по фристайлу в Новой Зеландии

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Британец Джеймс Вудс победил в слоупстайле на первом этапе Кубка мира по фристайлу в Новой Зеландии.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Британец Джеймс <span class=error>Вудс</span> победил в слоупстайле на первом этапе Кубка мира по <span class=error>фристайлу</span> в Новой Зеландии. Увеличить
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Вудс в воскресенье занял первое место с результатом 91,80 балла. Вторым и третьим стали швейцарцы Андри Рагеттли (91,00) и Фабиан Бош (90,00).

Россиянин Денис Некрасов вылетел в квалификации.

У женщин победила эстонка Келли Сильдару — 90,00. Второе место заняла швейцарка Джулия Танно (86,60), третье — шведка Йенни-Ли Бурманссон (84,60). Россиянки Анастасия Таталина и Лана Прусакова выбыли в квалификации.
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