CAS увеличил срок дисквалификации Йохёуг до 18 месяцев, лыжница пропустит ОИ-2018
МОСКВА, 22 авг —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) ужесточил наказание олимпийской чемпионке по лыжным гонкам норвежке Терезе Йохёуг, увеличив срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, что не позволит ей принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте суда.
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В октябре 2016 года стало известно, что
«Срок дисквалификации (Йохёуг) отсчитывается с 18 октября 2016 года», — говорится в релизе CAS.
Таким образом, Йохёуг пропустит Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Йохёуг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.
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