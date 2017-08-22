CAS увеличил срок дисквалификации Йохёуг до 18 месяцев, лыжница пропустит ОИ-2018

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В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохёуг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В начале февраля норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев. Допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) счел наказание Йохёуг недостаточно строгим и подал апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.

«Срок дисквалификации (Йохёуг) отсчитывается с 18 октября 2016 года», — говорится в релизе CAS.

Таким образом, Йохёуг пропустит Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Йохёуг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.