Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/30758572/
22 августа 2017, 13:56 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

CAS увеличил срок дисквалификации Йохёуг до 18 месяцев, лыжница пропустит ОИ-2018

МОСКВА, 22 авг — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) ужесточил наказание олимпийской чемпионке по лыжным гонкам норвежке Терезе Йохёуг, увеличив срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, что не позволит ей принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте суда.

CAS увеличил срок дисквалификации Йохёуг до 18 месяцев лыжница пропустит ОИ-2018 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохёуг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В начале февраля норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев. Допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) счел наказание Йохёуг недостаточно строгим и подал апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.

«Срок дисквалификации (Йохёуг) отсчитывается с 18 октября 2016 года», — говорится в релизе CAS.

Таким образом, Йохёуг пропустит Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Йохёуг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»