Лыжник Сергей Устюгов начнет олимпийский сезон со старта на турнире в шведском Елливаре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас мы проводим тренировочный сбор в швейцарском Ленцерхайде. Стартовать будем на турнире в шведском Елливаре, который пройдет с 17 по 19 ноября, а уже через неделю примем участие в первом этапе Кубка мира в Куусамо», — сказал Крамер.

Помимо Устюгова, под руководством Крамера к сезону готовятся Александр Панжинский, Петр Седов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова и Юлия Чекалева. Также в группу входят Евгений Белов, Александр Легков и Алексей Петухов, однако они отстранены от соревнований до окончания расследования Международного олимпийского комитета, чьи две комиссии должны дать оценку расследованию коллег из Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте.

Олимпийские игры пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.