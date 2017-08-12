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12 августа 2017, 22:00 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Корнилов завоевал бронзу на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 12 августа. Россиянин Денис Корнилов занял третье место на финальном этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем во французском Куршевеле.

Первое место занял поляк Давид <span class=error>Кубацкий</span>. Увеличить
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Россиянин набрал 262,4 балла, поделив бронзу с чехом Романом Куделкой.

Первое место занял поляк Давид Кубацкий (274,2), его соотечественник Мацей Кот стал вторым (266).

Россиянин Михаил Назаров занял 18-е место (243,7), Роман Трофимов — 48-е (91,8).
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