Лыжные гонки. Чтобы Долидович попал на Олимпиаду, нужно...

Про краудфандинговую кампанию на разных площадках сказано достаточно, а мы углубимся в условия отбора на Олимпиаду. Ибо она потеряет всякий смысл, если Сергей Долидович не завоюет лицензию. Или эту лицензию как бы не завоюют для него. Или его не отправят по имеющейся лицензии в Пхенчхан. Впрочем, обо всем по порядку.



Квалификационный период, по сути, составляет полтора сезона. Он стартовал 1 июля 2016 года, а завершится, согласно уставным документам, 21 января 2018 года. Но здесь есть еще одна важная дата — 9 октября 2017-го. Неслучайно Долидович подчеркивал: собрать средства необходимо к началу второго осеннего месяца, ведь именно тогда наступает так называемый аккредитационный дедлайн. «All potential athletes must be registered in the system» — вряд ли месседж нуждается в переводе.



Кстати, официальный сайт лыжной федерации пока не в курсе, что Сергей планирует принять участие в седьмой в жизни Олимпиаде. Хотя здесь это любопытный факт — не больше. «Информируемо» и поправимо.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ



Вернемся к условиям лицензирования. Они весьма замысловаты. В частности, предусматривают особые преференции для представителей сборной хозяев, элитных гонщиков ведущих лыжных держав и т. д. Их препарировать не станем, а обратим внимание лишь на те пункты и лазейки, которые могут позволить отправиться в Корею белорусам.



Их два. Во-первых, «quota allocation list for OG-2018». Это объединенный — включающий и мужчин, и женщин — рейтинг, на основании которого предоставляются, подчеркнем, именные билеты на Игры. Чтобы стать его обладателем, надо обязательно попадать в топ-300 (плюс рассчитывать на добор, поскольку страны вроде Норвегии и Швеции имеют в нем превышающее количество квот.). Лыжники, расположившиеся в данной зоне на 21 января 2018-го, автоматически получают право стартовать на Олимпиаде. В самой свежей редакции сюда входят четверо наших спортсменов: Юлия Тихонова, Михаил Куклин, Полина Сероносова и Юрий Астапенко.



Белорусы в рейтинге квалификационного квотирования на ОИ-2018

98 Юлия ТИХОНОВА 3421

115 Михаил КУКЛИН 3236

126 Полина СЕРОНОСОВА 3122

221 Юрий АСТАПЕНКО 2506

…

300 Бьерн Сандстрем 2148

…

338 Анастасия КИРИЛЛОВА 2003

355 Михаил СЕМЕНОВ 1947

404 Александр ВОРОНОВ 1766

421 Анастасия МАЙНГАРДТ 1726

458 Валентина КАМИНСКАЯ 1619

598 Сергей ДОЛИДОВИЧ 1281

629 Инна ЛУКОНИНА 1204



Естественно, занимаемые ими нынче места промежуточные, а значит, и число лицензий плавающее. Впереди еще октябрь, ноябрь, декабрь и часть января — и говорить, будто у нас нечто в кармане, неправомерно. За это время реально как утратить позиции, так и приобрести их. Хотя маловероятно, что, по крайней мере, первые трое окажутся вне зеленой зоны.



Из чего состоит рейтинг? Как сказано в квалификационном регламенте для лыжных гонок, «…is calculated using the average of five competition results in each distance and sprint events during the Olympic qualification period». То есть, рассчитывается среднее значение атлета из выступлений в дистанционных и спринтерских дисциплинах в течение лицензионного отрезка времени. Стартами, где начисляются соответствующие баллы, являются чемпионат мира, этапы Кубка мира, а также менее статусные соревнования вроде Континентальных кубков, плюс ряда FIS-race.



Чемпионатов мира до Олимпиады не предвидится, а зарабатывать так нужные очки в нашем случае проще не на этапах Кубка мира, а на кубке Восточной Европы, Скандинавском Кубке и прочих подобного рода турнирах, с чем, собственно, соглашаются и Долидович, и тренер национальной сборной Виктор Камоцкий.



Попытки найти алгоритм начисления очков оказались безуспешными. «В Континентальном кубке идут в зачет места с 1-го по 15-е. В Кубке мира — сильнейшая тридцатка. Именно эти позиции учитываются при формировании рейтинга. Однако четкую шкалу вы нигде не найдете. Даже я, в свое время являясь членом комитета ФИС, не владел ей. Шкала находится в распоряжении очень узкого круга лиц, и в публичном доступе таковой нет», — отмечает в разговоре с pressball.by Виктор Евгеньевич.



Тогда приходится оперировать наблюдениями автора этих строк за динамикой изменения исследуемого рейтинга. И задавать вопрос Долидовичу: действительно ли для того, чтобы войти в топ-300, необходимо бегать с начала сезона примерно по одной гонке в неделю…



«Да, необходимо пробежать около десяти хороших стартов. Насколько реально попасть в третью сотню? Главное — чтобы была форма. Моя проблема, конечно, в том, что в прошлом году не практиковал спринт. Впрочем, еще бегать и бегать до середины января. Тереза Йохауг, получившая дисквалификацию, рассчитывает решить вопрос за месяц», — соглашается Долидович.



Ему оппонирует Камоцкий: «Даже когда Сергей тренировался со мной и занимал высокие места на этапах Кубка мира, в том числе — входил в десятку, он не выполнял условий именного лицензирования. Но тогда он доказывал, что собой что-то представляет! Сейчас я совсем не уверен в способности Долидовича войти в триста лучших. Пока он лишь 598-й! Недобирает свыше 800 очков. А ведь надо ему больше, поскольку те, кто впереди, также будут повышать рейтинг. Кажется, в своих интервью Сергей как раз намекает, что рассчитывает именно на базовую лицензию».



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЕМИКИ



Выше прозвучала «базовая лицензия» — словосочетание, которое требует детального пояснения. «Во-вторых». Та самая наша лазейка номер два. Когда мы заводим о ней речь, делаем допущение, будто Долидович на Олимпийские игры самостоятельно не отобрался.



Сейчас у Беларуси есть четыре такие путевки в Пхенчхан. Они неименные, но гарантированные. Это значит, что на них также рискует претендовать любой из вышеперечисленного квартета — Тихонова, Куклин, Сероносова, Астапенко — в случае выпадения из квалификационной зоны.



Прежде всего, о том, откуда они взялись. Две лицензии даются любой стране — даже той, где на лыжи в принципе не становились. Еще две заработаны за единожды попадание представителя национальной команды в топ-300 общего спринтерского или дистанционного зачета. Причем все четыре билета не имеют гендерной окраски. Условно говоря, взять на борт можно шесть девушек и двух парней.



«Да, Долидович попадал в топ-300. Но, таких как он, выполнивших норматив для неименной лицензии, в общей сложности восемь мужчин и шесть женщин (см. два первых столбца — прим. pressball.by). Когда отнимаем квартет, пока находящийся в именной зоне, получается, что на четыре квоты претендуют шесть мужчин и четыре женщины. Это с точки зрения фактов.



Если реально, то на данный момент выбор на четыре мужские лицензии стоит из пяти человек: Куклина, Семенова, Астапенко, Воронова и Долидовича. Выбор стоит перед тренерским советом, а прежде следует тщательно обговорить критерии, чтобы никто не обижался. Станем делать акцент на мужской эстафете — почему бы действительно не рассматривать кандидатуру Долидовича? Тогда человек, который находится ниже в рейтинге, возможно, будет полезнее, а значит, и включен в состав олимпийской делегации», — настаивает в разговоре со мной Камоцкий.



Долидович, разумеется, придерживается иного мнения: «В 2009 году я был в пятерке на чемпионате мира, там же на этапах Кубка мира и не имел именной лицензии. И что? Та же самая картина не только перед Ванкувером-2010, но и в канун Сочи-2014. Был лучшим среди белорусов на этапах Кубка мира и в итоге — 5-е место на Олимпиаде. Возвратимся к Играм-2010. Туда по неименным квотам ездили я и Леня Корнеенко — мы и стали лучшими. Так было всегда. Или возьмем вновь Сочи, куда заработали себе путевки Семенов, Каминская и Санникова. Кто-нибудь помнит места двух последних? Если у человека, скажем, есть лицензия, а он на этапах Кубка мира в топ-50 не попадает, зачем ему Олимпиада?»



ВМЕСТО ВЫВОДА



Забронировать за собой путевку в Пхенчхан и не полагаться на расположение тренерского совета Долидовичу будет не так уж просто. Однако вряд ли стоит спорить, что он полезен для эстафеты больше, чем, например, спринтер Александр Воронов (при всем к нему уважении) — ближайший к нему соотечественник в рейтинге из мужчин. Плюс, даже если ветерану не удастся войти в топ-300, вариант, при котором он обгонит партнера по команде, не исключен. И тогда, между прочим, войдет в восьмерку.



Одно следует помнить: все лицензионные старты грядут поздней осенью и зимой — уже после знаковой даты 9 октября, когда Сергею нужно иметь понимание, какое финансовое обеспечение подготовки он будет иметь…

Григорий ТРОФИМЕНКОВ