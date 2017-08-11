4 российские летающие лыжницы прошли квалификацию на этапе летнего ГП во Франции

ТАСС, 25 июля. Этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 9—10 сентября в комплексе «Снежинка» в городе Чайковском Пермского края. В турнире примут участие более 100 спортсменов из 12 стран, сообщили во вторник в департаменте пресс-службы администрации губернатора.