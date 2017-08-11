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11 августа 2017, 15:29 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

4 российские летающие лыжницы прошли квалификацию на этапе летнего ГП во Франции

В Куршевеле (Франция) стартовал первый этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

В квалификации на трамплине К-90 лучшей стала представительница Японии Юки Ито (113,1 балла). Россиянка Ирина Аввакумова заняла пятое место (96,4), Ксения Каблукова — 13-е (77,7), Софья Тихонова — 19-е (74,4), Анастасия Баранникова — 26-е (69,2).

Не смогла преодолеть квалификацию Александра Кустова, продемонстрировавшая 44-й результат, — 57,5.

Финал соревнований во Франции также запланирован на 11 августа.
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