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10 августа 2017, 0:24 | Зимние: Лыжный спорт | Прессбол

Валерий Исаев перевел Сергею Долидовичу 200 рублей

Футбольный агент Валерий Исаев сообщил в «Фэйсбуке» о том, что перевел 200 рублей на счет лыжника Сергея Долидовича, организовавшего сбор средств для участия в Олимпиаде.

«350 рублей хватает лишь на транспорт и питание», — Сергей Долидович собирает деньги на участие в Олимпийских играх Не сомневаюсь, что деньги Сергею соберут. Лично я таким образом выражаю свое отношение ко всей этой бюрократической системе Минспорта, которая в меньшей степени думает о спортсменах и нас, обычных жителях страны. Вот парень подготовится за наши деньги, покажет нам, как их потратил, и на здоровье. А как он выступит, мне не так важно. Главный итог будет состоять в том, что спортсмен подготовится и выступит за народные деньги, а это министерство никому не нужно в таком виде, в каком оно сейчас. Это значит, что его нужно процентов на 90 сокращать, и ничего необычного в жизни жителей страны не произойдет, — написал Исаев.

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