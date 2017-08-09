Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сундбю пропустит несколько недель из-за травмы

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Сундбю упал на высокой скорости во время тренировки на лыжероллерах. Спортсмен не выступит на запланированных соревнованиях по гонкам на лыжероллерах в норвежских Хамаре и Трюсиле.

«Получить травму в такой важный период подготовки к сезону — это плохо. Но нужно проявить немного терпения. Надеюсь, скоро я вновь буду в порядке», — заявил Сундбю.

32-летний норвежский лыжник является двукратным чемпионом мира и двукратным победителем престижной многодневки «Тур де Ски». Трижды он становился обладателем Кубка мира по лыжным гонкам, в том числе и в двух последних сезонах. Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнется 24 ноября.