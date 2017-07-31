CAS попросил отсрочку по решению об отстранении лыжницы Йохёуг до 18 августа
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) попросил отложить дедлайн принятия решения о возможном увеличении срока дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохёуг до 18 августа, заявил адвокат спортсменки Кристиан Йорт.
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В октябре 2016 года стало известно, что
«Как я понимаю, CAS объявил, что попросил перенести дедлайн по решению на 18 августа, — сказал Йорт, которого цитирует tv2.no. — Мы должны принять это во внимание».
Менеджер Йохёуг Йорн Эрнст отметил, что «это лишь означает, что определена новая дата». «Конечно, мы хотели бы получить разъяснения подобного рода немного раньше», — добавил Эрнст.
Йохёуг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.
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