CAS попросил отсрочку по решению об отстранении лыжницы Йохёуг до 18 августа

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В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохёуг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В начале февраля норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев. Допинговый комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) счел наказание Йохёуг недостаточно строгим и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью увеличения срока дисквалификации. FIS настаивает, что срок отстранения должен быть продлен до 16−20 месяцев.

«Как я понимаю, CAS объявил, что попросил перенести дедлайн по решению на 18 августа, — сказал Йорт, которого цитирует tv2.no. — Мы должны принять это во внимание».

Менеджер Йохёуг Йорн Эрнст отметил, что «это лишь означает, что определена новая дата». «Конечно, мы хотели бы получить разъяснения подобного рода немного раньше», — добавил Эрнст.

Йохёуг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.